Каскадеры из Северной Осетии снимутся в сериалах «Ведьмак» и «Колесо времени»

Каскадеры из Северной Осетии примут участие в съемках «Ведьмака» и «Колеса времени»

Каскадеры из Северной Осетии примут участие в съемках сериалов «Ведьмак» и «Колесо времени». Об этом сообщает Ossetia News.

Уточняется, что к съемкам картин привлекут компанию Film Equus, основал которую осетинский конник Эльбрус Уртаев. Сейчас он находится в республике, скоро вернется в ЮАР, откуда отправится на съемки.

«В ближайшее время будем работать над четвертым сезоном сериала "Ведьмак" и третьим сезоном сериала "Колесо времени". Все конные сцены будут исполнятся мной и моей командой. В "Ведьмаке" наша компания будет задействована на короткий промежуток времени, будем участвовать в крупных сценах. А в "Колесе времени" будем заняты весь сезон. В обоих сериалах будут сниматься по 10 наших лошадей», — рассказал Уртаев.

Основатель Film Equus будет руководить наездниками и лошадьми на съемочной площадке, в кадре появятся его сыновья — они являются ведущими каскадерами в группе. Съемки «Ведьмака» стартуют в июле, а над «Колесом времени» начнут работать осенью.