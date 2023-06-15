Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:33, 15 июня 2023Моя страна

Каскадеры из Северной Осетии снимутся в сериалах «Ведьмак» и «Колесо времени»

Каскадеры из Северной Осетии примут участие в съемках «Ведьмака» и «Колеса времени»
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Кадр: сериал «Ведьмак»

Каскадеры из Северной Осетии примут участие в съемках сериалов «Ведьмак» и «Колесо времени». Об этом сообщает Ossetia News.

Уточняется, что к съемкам картин привлекут компанию Film Equus, основал которую осетинский конник Эльбрус Уртаев. Сейчас он находится в республике, скоро вернется в ЮАР, откуда отправится на съемки.

«В ближайшее время будем работать над четвертым сезоном сериала "Ведьмак" и третьим сезоном сериала "Колесо времени". Все конные сцены будут исполнятся мной и моей командой. В "Ведьмаке" наша компания будет задействована на короткий промежуток времени, будем участвовать в крупных сценах. А в "Колесе времени" будем заняты весь сезон. В обоих сериалах будут сниматься по 10 наших лошадей», — рассказал Уртаев.

Основатель Film Equus будет руководить наездниками и лошадьми на съемочной площадке, в кадре появятся его сыновья — они являются ведущими каскадерами в группе. Съемки «Ведьмака» стартуют в июле, а над «Колесом времени» начнут работать осенью.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Рогов рассказал о тяжелейших боях с ВСУ на Времевском выступе
    Ведущая Маша Малиновская оценила лицо Бузовой фразой «такой пчеловод»
    Названы эффективные способы избавиться от крыс в квартире
    Уничтожение танков ВСУ вертолетом Ка-52 попало на видео
    Подмосковные врачи извлекли 300 граммов камней из мочевого пузыря пациентки
    Президент Грузии заявила о готовности приехать на Украину
    Раскрыт необычный химический состав сверхгорячего юпитера WASP-76 b
    Российские власти пообещали резко увеличить доходы бюджета
    Обвинение запросило 5,5 года для жены бывшего чеченского судьи
    В Петербурге мужчина облил бензином и поджег 85-летнего арендодателя
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.