Спасенные из плена чеченские бойцы вернулись в зону СВО после критики Кадырова

Спасенные из плена ВСУ чеченские бойцы вернулись в зону СВО после критики Кадырова

Пятеро чеченских военных, освобожденных из украинского плена, вернулись в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил корреспондент ЧГТРК «Грозный», видео с бойцами опубликовал министр Чечни по национальной политике, печати и информации Ахмед Дудаев.

«На видео пятеро наших бойцов, которые благодаря главе ЧР, Герою России, моему дорогому брату Рамзану Ахматовичу Кадырову, освобождены из плена. С первого дня возвращения домой они рвались обратно на передовую с решительным настроем защищать нашу религию», — сообщил он.

О возвращении бойцов из украинского плена сообщалось в апреле. Кадыров раскритиковал военных и призвал их вернуться на фронт. «Я считаю, что у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену. Оправдания могут быть разные, но как бы там ни было, воин должен доказать, что у него не было другого выхода. И доказать это нужно, вернувшись на передовую», — заявил он.

Глава Чечни также отметил, что не стал встречаться с бойцами — по его словам, они должны доказать, что не избегали боя.