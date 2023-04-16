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00:16, 16 апреля 2023Россия

Кадыров призвал вернувшихся из украинского плена чеченцев вернуться на фронт

Глава Чечни Кадыров призвал вернувшихся из украинского плена бойцов вернуться на передовую
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал возвращение в Грозный из украинского плена пятерых чеченских бойцов. Он рассказал, что принял решение не встречаться с ними и призвал их вернуться на фронт.

«Я считаю, что у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену. Оправдания могут быть разные, но как бы там ни было, воин должен доказать, что у него не было другого выхода. И доказать это нужно, вернувшись на передовую», — заявил Кадыров.

По его словам, по этой причине он не стал встречаться с вернувшимися из плена солдатами, отметив, что им необходимо предоставить доказательства того, что они не пытались избежать боя. При этом он подчеркнул, что попадание в плен не является преступлением, добавив, что рад тому, что бойцы остались живы.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние два дня предприняли ряд попыток контрнаступления в районе Авдеевки, в частности в районе села Водяное, направив в атаку танки.

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Марина Совина
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