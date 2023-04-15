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22:51, 15 апреля 2023Россия

ВСУ предприняли попытку танкового контрнаступления в районе Авдеевки

«РВ»: ВСУ направили танки в контрнаступление в районе Авдеевки

Фото: Adrien Vautier / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины за последние два дня предприняли ряд попыток контрнаступления в районе Авдеевки, в частности в районе села Водяное, направив в атаку танки, сообщается в Telegram-канале «Военкоров русской весны».

«Командование ВСУ последние два дня предприняло несколько попыток контрнаступления, в том числе в районе Водяного. Несколько бронегрупп пошли на прорыв», — сказано в сообщении.

Отмечается, что российские разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) смогли обнаружить движение противника и сообщить координаты для атаки артиллеристам, которым удалось уничтожить и повредить несколько танков и боевых машин пехоты (БМП), а также разбить несколько взводов украинских солдат.

Ранее пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что в настоящее время в Артемовске (украинское название — Бахмут) идут самые тяжелые бои за последние десятилетия.

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Марина Совина
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