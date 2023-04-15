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21:53, 15 апреля 2023Бывший СССР

Украинский военный заявил о тяжелейших за десятилетие боях в Артемовске

Украинский военный Череватый заявил о беспрецедентно тяжелых кровавых боях в Артемовске

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Пресс-секретарь Восточной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Череватый рассказал, что в настоящее время в Артемовске (украинское название — Бахмут) идут самые тяжелые бои за последние десятилетия, сообщает агентство УНИАН.

«Сегодня непосредственно в городской застройке происходят беспрецедентные за последние десятилетия кровавые бои», — заявил он.

По его словам, российские войска поставили цель взять город, отметив, что украинские военные делают все возможное для того, чтобы не допустить этого.

Ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Пентагон скрывает некоторые данные о главном сражении ВСУ — битве за Артемовск. Он подчеркнул, что шеф Пентагона Ллойд Остин скрывает значение данной битвы.

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Марина Совина
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