Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:51, 15 июня 2023Россия

Момент атаки беспилотника в Воронеже сняла офисная камера

Момент атаки беспилотника на дом в центре Воронежа сняла камера внутри пострадавшего офиса
СюжетВзрыв в Воронеже

Момент атаки беспилотника на дом в центре Воронежа сняла камера внутри пострадавшего офиса 9 июня. Видео было опубликовано на сайте регионального издания «TV Губерния».

На появившемся видеоролике видно, как офисные сотрудники замечают, что к зданию что-то приближается. Затем происходит взрыв, разлетаются осколки. Сотрудники начинают разбегаться.

Позже выяснилось, что место за столом возле окна, куда пришелся удар, в момент происшествия оказалось пустым. Сотрудница, которая занимала этот стол, незадолго до взрыва беспилотника вышла из помещения.

Дрон рухнул в Воронеже 9 июня. При падении он врезался в жилой дом. Устройство угодило в жилой дом после того, как было подавлено средствами радиоэлектронной борьбы.

Возможными целями беспилотника тогда назвали аэродром Балтимор и авиационный завод.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости
    В ЦБ поддержали идею приватизации в России
    Москва запустит проект по развитию роботической хирургии в онкологии
    Силуанов призвал урезать субсидии российским промышленникам
    Лукашенко заявил о превращении ООН в дипломатическое казино
    Фетисов оценил политический потенциал Овечкина
    Цены на газ в Европе резко выросли
    Названо условие вступления Белоруссии в украинский конфликт
    В Ельцин-центре отреагировали на проверку Минюста на деятельность иноагента
    Возможность контрнаступления ВСУ на территорию ЛНР оценили
    В Белоруссии приняли во втором чтении законопроект о народном ополчении
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.