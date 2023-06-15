Момент атаки беспилотника в Воронеже сняла офисная камера

Момент атаки беспилотника на дом в центре Воронежа сняла камера внутри пострадавшего офиса

Момент атаки беспилотника на дом в центре Воронежа сняла камера внутри пострадавшего офиса 9 июня. Видео было опубликовано на сайте регионального издания «TV Губерния».

На появившемся видеоролике видно, как офисные сотрудники замечают, что к зданию что-то приближается. Затем происходит взрыв, разлетаются осколки. Сотрудники начинают разбегаться.

Позже выяснилось, что место за столом возле окна, куда пришелся удар, в момент происшествия оказалось пустым. Сотрудница, которая занимала этот стол, незадолго до взрыва беспилотника вышла из помещения.

Дрон рухнул в Воронеже 9 июня. При падении он врезался в жилой дом. Устройство угодило в жилой дом после того, как было подавлено средствами радиоэлектронной борьбы.

Возможными целями беспилотника тогда назвали аэродром Балтимор и авиационный завод.