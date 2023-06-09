Появились подробности о врезавшемся в жилой дом в Воронеже дроне со взрывчаткой

ТАСС: врезавшийся в дом в Воронеже беспилотник был подавлен средствами РЭБ

Беспилотник, врезавшийся в жилой дом в Воронеже, был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Подробности об инциденте появились у ТАСС.

По словам источника агентства в силовых структурах, целью дрона был авиационный завод, «Беспилотник удалось подавить средствами РЭБ, и его обломки попали в жилой дом», — сказал он.

Ранее в сети появились кадры с моментом попадания дрона в жилой дом. На них видно, как беспилотник постепенно снижается, после чего врезается в здание. За этим следует взрыв.

О том, что в жилой дом в Воронеже врезался беспилотник, стало известно утром 9 июня. Взрывом повреждены минимум десять квартир, а на втором этаже здания разрушена несущая стена. Судя по видео с места происшествия, дрон попал прямо в окно одной из квартир.

Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, пострадали три местных жителя, они были ранены осколками. От госпитализации россияне отказались.