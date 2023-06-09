Момент падения БПЛА в Воронеже сняли на видео

В Воронеже момент падения беспилотника сняли на видео

В Воронеже момент падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Типичный Воронеж».

Утром 9 июня беспилотник врезался в дом на улице Белинского.

На кадрах видно, как летательный аппарат под большим углом пикирует на один из жилых домов около городской набережной. После того как он врезается в фасад здания, видна вспышка, затем в небо поднимается облако черного дыма.

Ранее сообщалось, что целью БПЛА мог быть расположенный в Воронеже аэродром Балтимор, однако беспилотник сбился с курса и упал в жилом квартале.

О ЧП сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По последним данным в результате падения беспилотника травмы получили три человека. Все трое отказались от госпитализации, медицинскую помощь им оказали на месте.