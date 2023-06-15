Полковник США Ричард Блэк назвал контрнаступление ВСУ бессмысленной кровавой баней

Полковник армии США, экс-сенатор и член Республиканской партии Ричард Блэк назвал контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) бессмысленной кровавой баней. Политик высказался в Twitter.

По словам Блэка, наступление Киева натолкнулось на стальную стену. «Семь тысяч убитых, 160 танков и 360 бронетранспортеров уничтожено всего за одну неделю с незначительным успехом», — уточнил он.

Офицер подчеркнул, что призывать Украину воевать «столько, сколько потребуется», бесчеловечно. Он призвал стороны конфликта прекратить боевые действия и начать процесс переговоров.

Ранее Politico писало, что украинские власти обращались к США с просьбой умерить ожидания от начавшегося контрнаступления и не торопить его ход. Издание сообщило, что Госдеп и Совет нацбезопасности США рассматривают возможность сократить помощь Киеву, если ВСУ не достигнут значимых успехов на поле боя.