1700 человек эвакуировали из здания ЦБ в Москве из-за возгорания в светильнике

Shot: 1700 человек вывели из здания Центробанка в Москве из-за возгорания в светильнике

В Москве из здания Центрального банка России (ЦБ) эвакуировали 1700 человек. По сведениям Telegram-канала Shot, это произошло из-за возгорания в светильнике.

Огонь вспыхнул в одном из световых приборов в офисе банка на Неглинной улице. Горело недолго, на площади в половину квадратного метра.

Из здания для безопасности вывели сотрудников и посетителей. Прибывшие пожарные быстро ликвидировали возгорание, в результате происшествия никто не пострадал.

11 июня сообщалось, что в Москве потушили пожар площадью 750 квадратных метров в автосервисе, расположенном на Люблинской улице.

До этого на Ереванской улице в столице горело здание с продуктовым магазином, автосервисом и хостелом. Тогда спасатели эвакуировали персонал и клиентов. Сведений о пострадавших не поступало.