Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:07, 15 июня 2023Россия

1700 человек эвакуировали из здания ЦБ в Москве из-за возгорания в светильнике

Shot: 1700 человек вывели из здания Центробанка в Москве из-за возгорания в светильнике
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Москве из здания Центрального банка России (ЦБ) эвакуировали 1700 человек. По сведениям Telegram-канала Shot, это произошло из-за возгорания в светильнике.

Огонь вспыхнул в одном из световых приборов в офисе банка на Неглинной улице. Горело недолго, на площади в половину квадратного метра.

Из здания для безопасности вывели сотрудников и посетителей. Прибывшие пожарные быстро ликвидировали возгорание, в результате происшествия никто не пострадал.

11 июня сообщалось, что в Москве потушили пожар площадью 750 квадратных метров в автосервисе, расположенном на Люблинской улице.

До этого на Ереванской улице в столице горело здание с продуктовым магазином, автосервисом и хостелом. Тогда спасатели эвакуировали персонал и клиентов. Сведений о пострадавших не поступало.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости
    Рогов рассказал о тяжелейших боях с ВСУ на Времевском выступе
    Ведущая Маша Малиновская оценила лицо Бузовой фразой «такой пчеловод»
    Названы эффективные способы избавиться от крыс в квартире
    Уничтожение танков ВСУ вертолетом Ка-52 попало на видео
    Подмосковные врачи извлекли 300 граммов камней из мочевого пузыря пациентки
    Президент Грузии заявила о готовности приехать на Украину
    Раскрыт необычный химический состав сверхгорячего юпитера WASP-76 b
    Российские власти пообещали резко увеличить доходы бюджета
    Обвинение запросило 5,5 года для жены бывшего чеченского судьи
    В Петербурге мужчина облил бензином и поджег 85-летнего арендодателя
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.