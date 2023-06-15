Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:32, 15 июня 2023Бывший СССР

В Киеве потребовали от Зеленского соблюдать права местной власти

Киевский горсовет потребовал от президента Зеленского соблюдения прав местной власти

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Киевский городской совет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, парламенту и правительству республики с требованием соблюдения конституционных гарантий прав местной власти. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Он заявил, что горсовет, в частности, потребовал, чтобы исполнительный орган Киевсовета возглавлял градоначальник, которому, в свою очередь, должны вернуть право назначать и увольнять глав городских районов. По его словам, в настоящее время «полномочия у одних, а ответственность только на мэре», что приводит к «разбалансировке власти и внесению хаоса в управлении столицей».

Кличко также обратил внимание на то, что право контроля за деятельностью городской администрации принадлежит только горсовету, а полномочия органов местного самоуправления «не могут быть делегированы другим властям».

Ранее сообщалось, что на Украине обострился конфликт между президентом республики и мэром Киева. Причиной их ссоры стало состояние бомбоубежищ в украинской столице. Выяснилось, что половина из них закрыты или заняты различными организациями.

Что думаешь? Оцени!
    Георгий Нестеров
    Обсудить
    Последние новости
    Песков ответил на слова Подоляка про массовое убийство русских
    Шоу «Давай поженимся!» вернется в эфир
    В Германии предупредили о неспособности поставить танки Украине
    В селе под Курском бык насмерть забодал женщину
    Найден новый метод лечения аллергии
    Топ-менеджера центра «Роскосмоса» лишили прав за пьяную езду
    В Европе захотели навсегда закрыть крупнейшее месторождение газа
    Россиянкам перечислили модные наряды для жаркой погоды
    В Европе восьмой раз подряд повысили ключевую ставку
    Задержание полицией торгующих в онлайн-наркомаркете россиян попало на видео
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.