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13:32, 16 июня 2023Силовые структуры

Обмотанный проводами россиянин пригрозил взорвать АЗС

Shot: 38-летний обмотанный проводами мужчина угрожал взорвать АЗС в Ставропольском крае

Фото: Unsplash

Полиция задержала 38-летнего обмотанного проводами мужчину в камуфляже, который угрожал взорвать заправку в Минеральных Водах Ставропольского края. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Ночью 16 июня очевидцы вызвали правоохранителей, когда заметили человека с неадекватным поведением. Он подходил к прохожим и говорил им, что заминировал АЗС и она скоро взлетит на воздух.

Приехавшие на место силовики изъяли у мужчины провода и допросили. Он стал отпираться и заявил, что состоит на учете у врача-психиатра. Задержанного отправили на экспертизу для выявления следов алкоголя и наркотиков. В отношении него также проводится проверка.

4 июня полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать воинскую часть в Москве и заявлявшего, что получит две тысячи долларов и постоянную работу якобы от спецслужб США за совершение этого теракта.

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