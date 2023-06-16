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08:45, 16 июня 2023Мир

Болгария захотела присоединиться к поставкам боеприпасов Украине

Глава Минобороны Тагарев: Болгария хочет присоединиться к поставкам оружия Украине

Фото: Reuters

Болгария хочет присоединиться к проекту Европейского оборонного агентства (EDA) по совместной закупке боеприпасов для пополнения своих запасов и для отправки на Украину. Об этом заявил глава болгарского Минобороны Тодор Тагарев в интервью Politico.

«Мы очень четко нацелены на то, чтобы присоединиться к этому проекту. Думаю, мы сможем обеспечить часть необходимых боеприпасов для Украины. Политического решения не было, но мы, безусловно, приложим усилия, и я верю, что мы найдем способы», — сказал министр.

Он также выразил обеспокоенность влиянием России в Болгарии и заявил о рассмотрении возможности создания новых подразделений для борьбы с «российской пропагандой, дезинформационными кампаниями и другими видами влияния».

Ранее отчет Европейского совета по международным отношениям показал, что большинство европейцев выступили за сохранение отношений с Россией. Болгария оказалась среди стран, население которых больше всего выступает за восстановление сотрудничества.

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    Семен Александров
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