Опрос: большинство европейцев выступили за сотрудничество и сохранение отношений с Россией

Большая часть европейцев выступила за сохранение отношений с Россией, а некоторые — за полное сотрудничество после завершения украинского конфликта. Об этом говорится в отчете Европейского совета по международным отношениям на основе исследования.

Во время исследования участникам опроса предлагали представить, что конфликт закончится путем переговоров, и давали на выбор несколько вариантов развития отношений с Москвой.

Так, 21 процент респондентов заявили, что у их страны «должны быть полностью взаимодействующие отношения» с Россией. При этом 48 процентов — что у их страны должны быть «ограниченные отношения» с Россией. Однако 18 процентов респондентов решительно заявили, что власти их страны «должны разорвать все связи» с Москвой. Среди стран, которые больше всего выступают за восстановление сотрудничества, — Болгария и Венгрия.

Опрос проводился в апреле этого года в 11 европейских странах (Австрии, Болгарии, Дании, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше, Испании и Швеции).

В марте немецкие власти допустили, что отношения ФРГ и России в сфере экономики возможно возобновить. Было подчеркнуто, что энергетическая политика предполагает сохранение открытых вариантов.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва определится с перспективами взаимодействия с западными странами, когда их руководство «протрезвеет». При этом дипломат подчеркнул, что, несмотря на грязную кампанию по «отмене всего, что связано с Россией», у страны по-прежнему остается немало друзей по всему миру.