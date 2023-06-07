Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:30, 7 июня 2023Мир

Большинство европейцев выступили за сохранение отношений с Россией

Опрос: большинство европейцев выступили за сотрудничество и сохранение отношений с Россией

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Большая часть европейцев выступила за сохранение отношений с Россией, а некоторые — за полное сотрудничество после завершения украинского конфликта. Об этом говорится в отчете Европейского совета по международным отношениям на основе исследования.

Во время исследования участникам опроса предлагали представить, что конфликт закончится путем переговоров, и давали на выбор несколько вариантов развития отношений с Москвой.

Так, 21 процент респондентов заявили, что у их страны «должны быть полностью взаимодействующие отношения» с Россией. При этом 48 процентов — что у их страны должны быть «ограниченные отношения» с Россией. Однако 18 процентов респондентов решительно заявили, что власти их страны «должны разорвать все связи» с Москвой. Среди стран, которые больше всего выступают за восстановление сотрудничества, — Болгария и Венгрия.

Опрос проводился в апреле этого года в 11 европейских странах (Австрии, Болгарии, Дании, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше, Испании и Швеции).

В марте немецкие власти допустили, что отношения ФРГ и России в сфере экономики возможно возобновить. Было подчеркнуто, что энергетическая политика предполагает сохранение открытых вариантов.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва определится с перспективами взаимодействия с западными странами, когда их руководство «протрезвеет». При этом дипломат подчеркнул, что, несмотря на грязную кампанию по «отмене всего, что связано с Россией», у страны по-прежнему остается немало друзей по всему миру.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Киев признал отсутствие доказательств причастности России к ЧП на Каховской ГЭС
    Месси объяснил отказ от возвращения в «Барселону»
    Болельщики разбили голову футболисту стаканом во время финала Лиги конференций
    На Украине оценили возможность восстановления Каховской ГЭС
    Блинкена обвинили в бесчеловечном отношении к украинцам
    Президент Чехии подписал закон о расходах на оборону
    Большинство европейцев выступили за сохранение отношений с Россией
    Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии
    Россия заявила о возможности ускорить создание газового хаба в Турции
    Папе Римскому провели операцию
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.