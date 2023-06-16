Военкор рассказал о неудачной попытке Украины начать «понтонную войну»

Военкор Сладков сообщил, что ВСУ пытались форсировать Днепр в Херсонской области

Украинские войска безуспешно попытались форсировать Днепр и начать «понтонную войну» в Херсонской области. Об этом сообщил военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале.

Как только украинские войска попытались навести понтонную переправу, они сразу же попали под огонь российской артиллерии. После неудачной попытки они отказались от своих планов, но военкор уточнил, что только временно.

Сладков рассказал, что у Вооруженных сил Украины достаточно понтонов, они проводят с ними тренировки. Он предположил, что украинская армия планирует открыть «херсонский фронт», то есть переправиться через Днепр в Херсонской области и ударить в сторону Крымского перешейка.

По его мнению, сделать это под огнем российской артиллерии будет весьма сложно.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о попытке Вооруженных сил Украины десантироваться на левый берег Днепра в Новой Каховке.