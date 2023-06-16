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18:22, 16 июня 2023Бывший СССР

Военкор рассказал о неудачной попытке Украины начать «понтонную войну»

Военкор Сладков сообщил, что ВСУ пытались форсировать Днепр в Херсонской области

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украинские войска безуспешно попытались форсировать Днепр и начать «понтонную войну» в Херсонской области. Об этом сообщил военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале.

Как только украинские войска попытались навести понтонную переправу, они сразу же попали под огонь российской артиллерии. После неудачной попытки они отказались от своих планов, но военкор уточнил, что только временно.

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Сладков рассказал, что у Вооруженных сил Украины достаточно понтонов, они проводят с ними тренировки. Он предположил, что украинская армия планирует открыть «херсонский фронт», то есть переправиться через Днепр в Херсонской области и ударить в сторону Крымского перешейка.

По его мнению, сделать это под огнем российской артиллерии будет весьма сложно.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о попытке Вооруженных сил Украины десантироваться на левый берег Днепра в Новой Каховке.

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    Александр Слабиев
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