Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:43, 15 июня 2023Бывший СССР

Рогов сообщил о попытке ВСУ десантироваться на левый берег Днепра

Владимир Рогов заявил, что ВСУ попытались высадить десант на левый берег Днепра

Фото: РИА Новости

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) десантироваться на левый берег Днепра. Об этом он написал в своем Telegram.

По словам Рогова, в Новой Каховке идет ближний стрелковый бой, а ВСУ пытаются высадить десант. «Перед этим враг провел артподготовку», — добавил он, отметив, что по Новой Каховке, Таврийску, Каховке и Васильевке было выпущено более 30 снарядов.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что активность ВСУ резко усилилась на ореховском направлении в Запорожской области. По его словам, украинская пехота бросается в бой после продолжительной артиллерийской подготовки. Бойцов поддерживают крупнокалиберные пулеметы и автоматические гранатометы.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Зеленский признал серьезное сопротивление российских сил контрнаступлению ВСУ
    Госдеп спрогнозировал угрозу нехватки газа в Европе на несколько лет
    В UFC прокомментировали предъявленное Макгрегору обвинение в изнасиловании
    Стало известно о прикрытии украинских диверсантов колонной МАГАТЭ
    Рогов сообщил о попытке ВСУ десантироваться на левый берег Днепра
    Стал известен второй финалист Лиги наций
    Украинские военные пожаловались на тяжелые условия в рядах ВСУ
    Москвичка заявила о бомбе в кафе из-за отказа принести ей пиво
    Сальдо заявил о покушении на него с украинской стороны
    83-летний Аль Пачино стал отцом
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.