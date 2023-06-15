Рогов сообщил о попытке ВСУ десантироваться на левый берег Днепра

Владимир Рогов заявил, что ВСУ попытались высадить десант на левый берег Днепра

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) десантироваться на левый берег Днепра. Об этом он написал в своем Telegram.

По словам Рогова, в Новой Каховке идет ближний стрелковый бой, а ВСУ пытаются высадить десант. «Перед этим враг провел артподготовку», — добавил он, отметив, что по Новой Каховке, Таврийску, Каховке и Васильевке было выпущено более 30 снарядов.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что активность ВСУ резко усилилась на ореховском направлении в Запорожской области. По его словам, украинская пехота бросается в бой после продолжительной артиллерийской подготовки. Бойцов поддерживают крупнокалиберные пулеметы и автоматические гранатометы.