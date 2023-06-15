Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:46, 15 июня 2023Бывший СССР

В Запорожье сообщили о попытке контрнаступления ВСУ на ореховском направлении

Рогов: ВСУ резко усилили активность на ореховском направлении в Запорожской области

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

На ореховском направлении в Запорожской области резко усилилась активность Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, украинская пехота бросается в бой после продолжительной артиллерийской подготовки. Бойцов поддерживают крупнокалиберные пулеметы и автоматические гранатометы. «Сегодня под Ореховым будет жарко», — заявил он.

Рогов отметил, что противник воспользовался периодом проливных дождей для перегруппировки и подвоза техники и личного состава, а также для скрытого разминирования позиций.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Зеленскому призвали объявить импичмент
    Глава МАГАТЭ рассказал об оценке ситуации на ЗАЭС
    «Зенит» сыграл вничью со сборной России в ретроматче
    Зеленский признал серьезное сопротивление российских сил контрнаступлению ВСУ
    Известная компания ограничила работу с Rammstein
    Коуч указала на скрытые признаки желания партнера уйти
    В Запорожье сообщили о попытке контрнаступления ВСУ на ореховском направлении
    Правительство пообещало увеличить зарплату воспитателям детсадов на 30 процентов
    Врачи осмотрели детей в двух нижегородских лагерях после смерти ребенка
    В «Росэнергоатоме» заявили об обстреле миссии с главой МАГАТЭ со стороны ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.