В Запорожье сообщили о попытке контрнаступления ВСУ на ореховском направлении

Рогов: ВСУ резко усилили активность на ореховском направлении в Запорожской области

На ореховском направлении в Запорожской области резко усилилась активность Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, украинская пехота бросается в бой после продолжительной артиллерийской подготовки. Бойцов поддерживают крупнокалиберные пулеметы и автоматические гранатометы. «Сегодня под Ореховым будет жарко», — заявил он.

Рогов отметил, что противник воспользовался периодом проливных дождей для перегруппировки и подвоза техники и личного состава, а также для скрытого разминирования позиций.

