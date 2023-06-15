Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:38, 15 июня 2023Бывший СССР

Уничтожение позиций ВСУ на запорожском направлении попало на видео

RusVesna показала на видео уничтожение позиций ВСУ на запорожском направлении
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Видео: Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Уничтожение позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском фронте попало на видео, кадры показал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Наши разведчики и артиллеристы уничтожают выявленные вражеские позиции, объекты, места скопления техники и личного состава ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на ореховском направлении бои имеют позиционный характер после сильных дождей, украинские военные перегруппировываются и готовятся к новым волнам наступления.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал об отсутствии каких-либо перспектив контрнаступления у Вооруженных сил Украины. По его словам, украинские военные еще какое-то время будут предпринимать попытки атаковать, однако в конечном итоге у них ничего не получится.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Похитившего сотрудника СЦКК украинского командира осудили на восемь лет колонии
    В США предрекли Украине потерю территорий
    Уничтожение позиций ВСУ на запорожском направлении попало на видео
    В России призвали обязать блогеров получать аккредитацию для ведения курсов
    Владельца кафе в Иркутской области задержали после массового отравления шаурмой
    Американский журналист предложил переименовать контрнаступление ВСУ
    Названы главные причины утечек данных в России
    Клиент нагрубил курьеру и столкнулся с неожиданными последствиями
    Зеленского уличили в обмане об атаках по территории России
    Мошенники в России начали использовать ChatGPT
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.