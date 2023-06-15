Уничтожение позиций ВСУ на запорожском направлении попало на видео

RusVesna показала на видео уничтожение позиций ВСУ на запорожском направлении

Видео: Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Уничтожение позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском фронте попало на видео, кадры показал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Наши разведчики и артиллеристы уничтожают выявленные вражеские позиции, объекты, места скопления техники и личного состава ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на ореховском направлении бои имеют позиционный характер после сильных дождей, украинские военные перегруппировываются и готовятся к новым волнам наступления.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал об отсутствии каких-либо перспектив контрнаступления у Вооруженных сил Украины. По его словам, украинские военные еще какое-то время будут предпринимать попытки атаковать, однако в конечном итоге у них ничего не получится.

