В Госдуме оценили слова Зеленского о намерении России подорвать ЗАЭС

Депутат Шеремет назвал дичью и агонией слова Зеленского о намерении России подорвать ЗАЭС

Утверждения президента Украины Владимира Зеленского о якобы намерении России подорвать Запорожскую АЭС являются «дичью и агонией». Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

Парламентарий отметил, что украинский лидер сменил тактику, пытаясь путем обмана отвести внимание от провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Паникуя, он несет откровенную дичь, спекулируя на теме ядерной безопасности», — указал он.

16 июня Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News сообщил, что Россия намерена взорвать Запорожскую АЭС. «Россия хочет подорвать [Запорожскую] АЭС. Потому что, как и с дамбой [Каховской гидроэлектростанции (ГЭС)], они не заинтересованы в безопасности на Украине», — сказал глава государства. Политик считает, что Россия хочет, чтобы Запад надавил на Киев для завершения боевых действий на выгодных для нее условиях.