У Германии не осталось денег для бюджета ЕС из-за помощи Украине

Welt: у Германии не осталось денег для отчислений в бюджет ЕС из-за помощи Украине

У Германии не осталось денег для дополнительных отчислений в бюджет Европейского союза (ЕС) из-за помощи Украине. Об отсутствии возможности для дополнительных платежей заявил министр финансов страны Кристиан Линднер, передает Die Welt.

По мнению Еврокомиссии (ЕК), из-за масштабной помощи Киеву долгосрочный бюджет ЕС на 2021-2027 годы был «использован по максимуму». Сейчас его пересматривают и могут потребовать дополнительных средств, однако у ФРГ и других стран объединения нет возможности его пополнить.

В ЕК отметили необходимость наличия в ЕС четкой расстановки приоритетов, сосредоточенной на неизбежных потребностях в дополнительном финансировании, вытекающих в том числе из юридических обязательств сообщества.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что страны Евросоюза готовятся к тому, что конфликт на Украине может затянуться на много лет. Он подчеркнул, что ЕС еще не исчерпал свои возможности по введению санкций против России.