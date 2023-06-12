В ЕС рассказали о подготовке к многолетнему конфликту на Украине

Еврокомиссар Бретон заявил, что конфликт на Украине может затянуться на несколько лет

Страны Евросоюза готовятся к тому, что конфликт на Украине может затянуться на много лет. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире радиостанции RMS, передает ТАСС.

«Мы готовимся к тому, что эта война будет продолжаться долго. Войны с высокой интенсивностью боевых действий на территории Европы, к сожалению, ранее продолжались несколько лет», — рассказал он.

Бретон подчеркнул, что Евросоюз (ЕС) еще не исчерпал свои возможности по введению санкций против России. В то же время дипломат отметил, что если Киев когда-то и победит в данном конфликте, то только военным путем, а не благодаря введенным в отношении Москвы ограничениям.

Ранее европейские политики неоднократно заявляли, что конфликт на Украине может стать затяжным. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предположил, что конфликт продлится еще несколько лет. В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц допускал, что конфликт на Украине может продлиться от двух до четырех лет.