Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:01, 12 июня 2023Мир

В ЕС рассказали о подготовке к многолетнему конфликту на Украине

Еврокомиссар Бретон заявил, что конфликт на Украине может затянуться на несколько лет
СюжетСанкции против России:

Фото: Oleksy Dovbusha / Reuters

Страны Евросоюза готовятся к тому, что конфликт на Украине может затянуться на много лет. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире радиостанции RMS, передает ТАСС.

«Мы готовимся к тому, что эта война будет продолжаться долго. Войны с высокой интенсивностью боевых действий на территории Европы, к сожалению, ранее продолжались несколько лет», — рассказал он.

Бретон подчеркнул, что Евросоюз (ЕС) еще не исчерпал свои возможности по введению санкций против России. В то же время дипломат отметил, что если Киев когда-то и победит в данном конфликте, то только военным путем, а не благодаря введенным в отношении Москвы ограничениям.

Ранее европейские политики неоднократно заявляли, что конфликт на Украине может стать затяжным. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предположил, что конфликт продлится еще несколько лет. В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц допускал, что конфликт на Украине может продлиться от двух до четырех лет.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Умер бывший премьер Италии Сильвио Берлускони
    44-летняя Елена Летучая опубликовала фото в купальнике и вызвала споры в сети
    Гладков назвал число выпущенных по территории Белгородской области снарядов ВСУ
    Папа Римский написал письмо Зеленскому
    Собянин поздравил москвичей с Днем России
    Футболист «Краснодара» обвинил арбитра финала Кубка России в предвзятости
    Лидер турецкой партии призвал Анкару не способствовать расширению НАТО
    В ЕС рассказали о подготовке к многолетнему конфликту на Украине
    Ряд стран ЕС призвал изменить принятие решений в блоке
    Реабилитолог рассказал о процессе протезирования Костомарова
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.