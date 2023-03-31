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20:01, 31 марта 2023Мир

Шольц допустил затягивание конфликта на Украине на четыре года

Канцлер ФРГ Шольц допустил, что конфликт на Украине продлится от двух до четырех лет

Фото: Christian Mang / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц допустил, что конфликт на Украине может затянуться на несколько лет. Его слова передает ТАСС.

Глава правительства ФРГ заявил, что Берлин сделает все возможное для продолжения поддержки Киева, пока это необходимо. «Поскольку может случиться так, что эта война продлится два, три, четыре года, что станет вызовом для всех нас», — высказался он.

Ранее Шольц рассказал, что страны Европейского союза (ЕС) договорились о постоянной помощи Украине. Он уточнил, что представители государств в ходе заседания Евросовета также условились расширить поставки Киеву боеприпасов, подготовив для этого производственные мощности.

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Виктория Кондратьева
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