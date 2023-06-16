Российского полицейского обвинили в разглашении гостайны в интернет-переписке

В Коми ФСБ возбудила дело против полицейского, разгласившего в интернет-переписке гостайну

В Республике Коми ФСБ возбудила уголовное дело против сотрудника правоохранительных органов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) за разглашение государственной тайны. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ФСБ, с декабря 2020 года по май 2021-го фигурант в интернете неоднократно сообщал жителю Сыктывкара результаты оперативно-разыскной деятельности своего отдела. Информация впоследствии стала доступна третьим лицам.

Фигурант вину признал в полном объеме. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Хакасии суд дал три года полицейскому за разглашение гостайны наркомагазину на Украине.