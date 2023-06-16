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20:13, 16 июня 2023Силовые структуры

Полиция нашла открывшего стрельбу в российском парке подростка

Полиция в Татарстане нашла 12-летнего школьника, выстрелившего в ребенка в парке

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Полиция Альметьевска нашла подростка, который открыл стрельбу из пневматического пистолета в городском парке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

15 июня в одном из парков подросток ранил 7-летнего мальчика, который гулял на детской площадке. Ребенка госпитализировали с пулей в бедре. 16 июня силовики выяснили, что стрелявшим оказался 12-летний школьник.

На допросе подросток рассказал, что украл из родительского тайника деньги, на которые в одном из торговых центров купил пневматический газобаллонный пистолет. В первый день он испытал оружие в лесопосадке, а на следующий — взял с собой на прогулку.

Мама пострадавшего рассказала InKazan, что ее сына прооперировали под общим наркозом — врачи хотели вытащить пулю, но пока не смогли это сделать. Мальчик остается в больнице под наблюдением врачей.

Сейчас в отношении родителей стрелявшего составили административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Подростка могут поставить на профилактический учет. Полиция также проводит проверку в отношении продавца магазина, в котором школьник купил оружие.

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    Варвара Митина
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