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08:31, 16 июня 2023Мир

Вице-президента США высмеяли за призыв к запрету штурмового оружия

Fox News: вице-президента США Харрис раскритиковали за призыв к запрету штурмового оружия

Фото: Dante Carrer / Reuters

Американские политики, журналисты и юристы высмеяли вице-президента США Камалу Харрис за призыв к запрету штурмового оружия для гражданского общества. Об этом сообщает Fox News.

«Оружию войны не место на улицах гражданского общества», — заявила Харрис. Она подчеркнула, что американский президент Джо Байден поддержит запрет на штурмовое оружие, если его примет Конгресс. В ответ адвокат Костас Морос написал, что обществу нужно «оружие войны», потому что исторически тираны делали это общество нецивилизованным.

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    Виктория Кондратьева
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