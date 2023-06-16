Вице-президента США высмеяли за призыв к запрету штурмового оружия

Fox News: вице-президента США Харрис раскритиковали за призыв к запрету штурмового оружия

Американские политики, журналисты и юристы высмеяли вице-президента США Камалу Харрис за призыв к запрету штурмового оружия для гражданского общества. Об этом сообщает Fox News.

«Оружию войны не место на улицах гражданского общества», — заявила Харрис. Она подчеркнула, что американский президент Джо Байден поддержит запрет на штурмовое оружие, если его примет Конгресс. В ответ адвокат Костас Морос написал, что обществу нужно «оружие войны», потому что исторически тираны делали это общество нецивилизованным.