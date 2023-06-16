В Госдуме предложили отменить 25 статей КоАПа

«Ведомости»: лидер «Новых людей» в Госдуме Нечаев предложил отменить 25 статей КоАПа

В Госдуме предложили отменить сразу 25 статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Сделать это, по мнению депутатов, следует «в целях снижения административного давления на граждан и субъекты предпринимательской деятельности». Об этом заявил «Ведомостям» лидер фракции «Новые люди» в нижней палате парламента и соавтор поправок Алексей Нечаев.

Он пояснил, что законопроект и сопроводительные документы направили в правительство для получения официального отзыва.

Нечаев отметил, что основной блок поправок связан с отменой «дублирующих» норм кодекса, по которым можно штрафовать предпринимателей.

Кроме того, парламентарии выступили за отмену из-за неактуальности статьи 20.6.1 о невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности. За период действия COVID-ограничений по ней было привлечено свыше миллиона ИП и компаний, указывается в пояснительной записке к инициативе, с которой ознакомились в «Ведомостях».

Помимо этого Нечаев и его коллеги по Госдуме предложили отменить сразу несколько статей КоАПа, касающихся трудовых отношений (5.28. – 5.33. и 5.7), ссылаясь на то, что они исчерпывающе регулируются статьей 5.27 («Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права») и статьей 5.27.1 («Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ») КоАПа.

Ранее сообщалось, что лидер партии «Новые люди» представил президенту России Владимиру Путину концепцию новой промышленной политики.