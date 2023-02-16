Путину представили концепцию новой промышленной политики

Лидер партии «Новые люди» Нечаев представил Путину концепцию новой промышленной политики

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев встретился с президентом России Владимиром Путиным и предложил главе государства концепцию новой промышленной политики. Стенограмма встречи доступна на сайте Кремля.

Нечаев заявил, что России не нужен полный переход экономики на «военные рельсы». В разговоре с президентом он отметил, что сейчас на такой режим работы переведена только военная промышленность. По его мнению, этой меры на данный момент достаточно. «Нам нужна не мобилизационная экономика, а новая промышленная политика, новая индустриализация и протекционизм», — написал Нечаев в Telegram.

По словам главы «Новых людей», в России нужно выстраивать независимую экономику, один из главных принципов которой — протекционизм в отношении национальных производственных компаний. В связи с этим он предложил увеличить пошлины на импортные товары, а вырученные от налогов средства отправить на развитие различных отраслей отечественной экономики. Путин одобрил такую идею, однако предупредил, что проводить подобную политику нужно аккуратно.

Помимо этого, Путин и Нечаев обсудили промежуточные итоги образовательной программы «Я в деле». Президент одобрил идею депутата о расширении программы еще на 10 регионов, в том числе на регионы, которые недавно вошли в состав России.

