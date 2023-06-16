Сотрудники ФСБ задержали подростка за подготовку к теракту в школе

На Кубани 15-летнему подростку предъявили обвинение в подготовке к теракту в школе

На Кубани 15-летнему подростку из Армавира предъявили обвинение в подготовке к теракту. Об этом сообщает «КП».

Сейчас он находится в СИЗО.

По данным следствия, юноша в хозяйственной пристройке к дому конструировал самодельное оружие и готовил зажигательную смесь для того, чтобы поджечь школу.

Воплотить задуманное ему не удалось, так как 15 мая юного армавирца задержали сотрудники ФСБ.