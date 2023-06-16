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20:53, 16 июня 2023Силовые структуры

Сотрудники ФСБ задержали подростка за подготовку к теракту в школе

На Кубани 15-летнему подростку предъявили обвинение в подготовке к теракту в школе
Архивное фото

Архивное фото . Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

На Кубани 15-летнему подростку из Армавира предъявили обвинение в подготовке к теракту. Об этом сообщает «КП».

Сейчас он находится в СИЗО.

По данным следствия, юноша в хозяйственной пристройке к дому конструировал самодельное оружие и готовил зажигательную смесь для того, чтобы поджечь школу.

Воплотить задуманное ему не удалось, так как 15 мая юного армавирца задержали сотрудники ФСБ.

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    Елизавета Новикова
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