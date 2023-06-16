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18:02, 16 июня 2023Наука и техника

Названы уязвимые места танков Leopard 2

Военкор Коц: переданные ВСУ танки Leopard 2 уязвимы в верхней полусфере

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Появившиеся в соцсетях фотографии украинского танка Leopard 2A4, пораженного в крышу башни, указывают на недостаточную защищенность верхней полусферы машины. Уязвимые места танков назвал военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

На опубликованных снимках видно, что после попадания бронелист толщиной не более 15-20 миллиметров проломился и вогнулся. Также Leopard 2 лишился панорамного прицела командира PERI R17 и прицела наводчика EMES-15. Отмечается, что при подобных повреждениях полевой ремонт исключен. Машину могли эвакуировать в тыл или бросить на поле боя.

«Фотографии в очередной раз доказывают, что даже хорошо бронированные танки крайне уязвимы в верхней полусфере. Крыша башни и МТО (моторно-трансмиссионное отделение — прим. "Ленты.ру") "Леопарда" защищены в лучшем случае от осколков», — говорится в сообщении.

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Канал отмечает, что эти танки приняли на вооружение в 80-х годах, когда не было ударных дронов, барражирующих боеприпасов и противотанковых управляемых ракет, поражающих технику в верхнюю полусферу. Поэтому считалось, что защищенностью крыши башни можно пожертвовать для снижения веса.

Подчеркивается, что специальная военная операция показала ошибочность этого подхода. Такую крышу может пробить даже осколочно-фугасный снаряд, предназначенный для поражения укреплений, живой силы и легкобронированной техники.

В мае журналисты немецкой газеты Bild писали, что российские войска имеют несколько вооружений, способных уничтожить немецкие танки Leopard. К ним относятся противотанковые ракетные комплексы, мины ТМ-62 и другие танки.

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    Даниил Иринин
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