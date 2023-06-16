Американская атомная подлодка прибыла в Южную Корею

Yonhap: атомная подлодка США прибыла в Южную Корею впервые за шесть лет

16 июня американская атомная подводная лодка с управляемыми ракетами (ПЛАРК) прибыла в Южную Корею впервые за шесть лет. Об этом сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Отмечается, что 18 000-тонный USS Michigan SSGN пришвартовался к ключевой военно-морской базе в Пусане, в 320 км к юго-востоку от Сеула. Прибытие подлодки произошло после того, как после того, как Северная Корея накануне запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря.

«Визит ПЛАРК США в Южную Корею призван выполнить соглашение, содержащееся в Вашингтонской декларации, заключенной в апреле, для повышения регулярной видимости стратегических объектов на Корейском полуострове», — приводит агентство слова командующего флотом Республики Корея вице-адмирала Ким Мен Су. Он подчеркнул, что прибытие подлодки демонстрирует возможности и позицию альянса Южной Кореи и США в достижении «мира через силу».

По данным минобороны, во время пребывания подводной лодки в республике военно-морские силы Южной Кореи и США проведут совместные учения по проведению специальных операций, чтобы укрепить свою совместимость в таких операциях, как реагирование на наступающие северокорейские угрозы. ПЛАРК также примет участие в различных мероприятиях, посвященных 70-летию союза двух стран.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. По данным агентства Yonhap, запуск ракеты состоялся сразу по завершении совместных военных учений Республики Корея и США на границе с КНДР.