КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По данным южнокорейского новостного агентства, запуск ракеты состоялся сразу по завершении совместных военных учений Республики Корея и США на границе с КНДР.

Отмечается, что Министерство обороны Японии накануне произошедшего также заблаговременно предупредило Сеул о возможном ракетном пуске северокорейских военных. Позднее японская береговая охрана сообщила о падении баллистической ракеты, передает РИА Новости.

13 апреля Северная Корея впервые запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-18». Глава КНДР Ким Чен Ын, лично руководивший испытаниями, заявил, что новая ракета повысит готовность страны к ядерной контратаке.