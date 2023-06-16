Украинские произведения искусства тайно вывезли во Францию

16 произведений искусства Украины, включая византийские иконы, тайно вывезли во Францию

16 произведений искусства, находившиеся на Украине, тайно вывезли во Францию на временное хранение, сообщает агентство AFP в Twitter. Утверждается, что такое решение приняли, чтобы сохранить объекты от возможных последствий боевых действий.

Среди покинувших страну произведений оказались в том числе византийские иконы. Сейчас их разместили в парижском музее Лувр, где в рамках выставки «Истоки священного образа» показали широкой публике.

Ранее стало известно, что представители раскольнической Православной церкви Украины провели в Киево-Печерской лавре первую панихиду по гетману Ивану Мазепе, которого Русская православная церковь предала анафеме за государственную измену.