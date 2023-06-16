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20:17, 16 июня 2023Мир

Бельгия передаст Украине партию списанных американских бронетранспортеров

Бельгия передаст Украине партию списанных бронетранспортеров М-113 на 11 миллионов евро

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бельгия передаст Украине партию списанных бронетранспортеров американских бронетранспортеров М-113 на 11 миллионов евро. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее решение было согласовано министром обороны Бельгии Людивин Дедондер в ходе заседания контактной группы по Украине, проходившего в Брюсселе. По ее словам, бельгийская сторона примет участие в обучении украинских механиков-водителей на территории третьей стороны.

Отмечается, что остаются неизвестными ни сроки поставки украинской стороне, которая должна состояться после планового ремонта, ни количество передаваемых боевых машин, списанных более десяти лет назад.

Ранее Министерство обороны Бельгии направило Киеву запрос об использовании ранее переданного Брюсселем западного оружия в ходе атак на Белгородскую область и потребовало объяснений. МИД Бельгии также направил бельгийскому послу на Украине указание с целью напомнить Киеву об обязательствах, по которым Украина не должна использовать западное оружие для атак на российскую территорию.

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    Глеб Бажуткин
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