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10:22, 16 июня 2023Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая функция

WhatsApp добавит возможность пользоваться несколькими аккаунтами на одном устройстве

Фото: Fabian Sommer / dpa / Globallookpress.com

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp планируют добавить возможность подключаться сразу к нескольким аккаунтам с одного устройства. О новой функции стало известно специалистам портала WABetaInfo.

Нововведение обнаружили в бета-версии WhatsApp под номером 2.23.13.5 для устройств на базе Android. Благодаря новой возможности пользователи мессенджера смогут заходить в два аккаунта и более на одном устройстве. Для этого в приложении появится меню, нажав на которое можно будет выбрать необходимый профиль.

«Эта функция упростит управление несколькими учетными записями. Вместо того, чтобы устанавливать и настраивать WhatsApp отдельно на каждом устройстве, пользователи могут получать доступ к своим различным аккаунтам и переключаться между ними с помощью одного приложения на основном устройстве», — рассказали специалисты.

Когда новая возможность станет доступна для всех пользователей мессенджера, не уточняется.

Ранее IT-специалист Мария Фесенко перечислила признаки взлома аккаунта в WhatsApp. В их числе она назвала зависание приложения, произвольную перегрузку и перегрев батареи устройства.

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    Евгения Наумова
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