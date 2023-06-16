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15:51, 16 июня 2023Мир

Столтенберг анонсировал первое заседание совета Украина — НАТО

Столтенберг: альянс начал создавать совет Украина — НАТО, первое заседание пройдет в июле

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Североатлантический альянс приступил к созданию совета Украина — НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Мы также работаем над созданием нового Совета Украина — НАТО, где Украина будет как равная с союзниками по НАТО и будет консультироваться по вопросам общей обеспокоенности», — рассказал генсек. Он также анонсировал первое заседание совета. Оно пройдет на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля.

Ранее сообщалось, что Столтенберг не согласился с заявлением экс-главы альянса Андерса Фога Расмуссена о возможном участии организации в конфликте на Украине. Он напомнил, что альянс четко заявил об отказе от участия в боевых действиях и поддерживает Киев, чтобы он справился самостоятельно.

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    Виктория Кондратьева
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