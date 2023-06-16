Генсек НАТО отверг возможное участие альянса в конфликте на Украине

Столтенберг не согласился с экс-генсеком НАТО о возможном участии в конфликте на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не согласился с заявлением экс-главы альянса Андерса Фога Расмуссена о возможном участии организации в конфликте на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для НАТО так вопрос не стоит. Напротив, альянс четко заявил, что не будет принимать участия в конфликте. Мы поддерживаем Украину оружием и боеприпасами с тем, чтобы она могла реализовать свое право на самооборону», — отметил генсек.

Ранее Расмуссен заявил, что войска НАТО могут принять непосредственное участие в конфликте на Украине. По его мнению, страны НАТО могут захотеть отправить свои армии, если государства-члены альянса, в том числе США, не предоставят Киеву «реальных гарантий безопасности» на саммите в Вильнюсе.

Столтенберг также исключил вступление Украины в альянс во время конфликта, но подчеркнул, что двери в альянс для Киева остаются открытыми. По его словам, все члены блока готовы принять Украину в НАТО после завершения конфликта.