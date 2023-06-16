Россиянка пожаловалась на обратный эффект «уколов красоты»

Жительница Ангарска ввела липолитики в лицо и осталась с фиолетовой кожей

Россиянка сходила к косметологу и осталась с фиолетовой кожей. Историю женщины публикует KP.RU.

41-летняя жительница Ангарска Юлия, которая неоднократно прибегала к так называемым уколам красоты, решила подтянуть лицо с помощью липолитиков и отправилась к специалисту. Косметолог должна была помочь клиентке избавиться от лишней жировой ткани в носогубной области и на шее, однако, по словам сибирячки, лишь испортила ее внешность.

Собеседница издания рассказала, что косметолог ввела ей в губы филлеры для увеличения, после чего приступила к липолитикам. «После первого же укола у меня закружилась голова, стало тяжело дышать, к тому же процедура оказалась весьма болезненной. Косметолог продолжила делать уколы. Когда я взглянула в зеркало, была в ужасе — лицо выглядело так, будто меня покусали осы», — пожаловалась на обратный эффект процедуры женщина.

Сибирячка уточнила, что столкнулась с подобной реакцией, несмотря на то, что за час до вмешательства выпила таблетку от аллергии по совету врача. Пострадавшая отметила, что ее кожа покраснела, а щеки продолжали увеличиваться в размерах даже по возращении от доктора. В связи с этим медик посоветовала пациентке воспользоваться мазью.

Намазав ею лицо, я посмотрела в зеркало и обомлела. Оно стало фиолетовым! Пришлось вызывать скорую. Около четырех-пяти дней я провела дома, после чего начала ходить по платным клиникам, к косметологам и аллергологам. Последние сказали, что такую реакцию вызвали именно липолитики. Не исключено, что выполнять две процедуры за один сеанс было нельзя, либо препарат мог оказаться плохого качества. Перед процедурой мне даже не озвучили его название. Да и никакого договора мы не заключали Юлия пострадавшая клиентка

Россиянка потребовала вернуть ей потраченные деньги — процедуры и визиты в больницу обошлись ей в 20 тысяч рублей. Однако косметолог отказала Юлии в возмещении средств, назвав ее обвинения необоснованными. Врач, пожелавшая остаться анонимной, подчеркнула, что клиентка не следовала ее рекомендациям.

«Вечером после инъекций она писала мне, что выпила бокал вина, а этого делать было нельзя. На следующее утро она сообщила об отеках, но на протяжении двух недель Юлия так и не пришла на осмотр. У нее всегда находились отговорки. На ее фото я не увидела ничего ужасного, что бы могло навредить ее здоровью», — высказалась медик.

Россиянка планирует обращаться в Роспотребнадзор, прокуратуру и подавать иск в суд. «Бокал вина я действительно себе позволила. Но это было сделано уже несколько часов спустя после процедуры, а отек, подчеркиваю, начался сразу же», — заключила она.

В декабре 2022 года модель Анастасия Решетова высказала свое мнение об изменении женской красоты с возрастом. «В годы юности любая может выглядеть хорошо. Так задумано природой. Все, что происходит с внешностью женщины потом, — это результат ее образа жизни и мыслей. Нужно быть окруженной правильными людьми, которые благоприятным образом влияют на формирование энергии женщины и ее ментальное здоровье», — отметила она.