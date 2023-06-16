Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:59, 16 июня 2023Интернет и СМИ

Эмигрировавший в Японию популярный блогер назвал недостаток страны

Эмигрировавший в Японию блогер PewDiePie назвал множество правил недостатком страны

Кадр: PewDiePie / YouTube

Один из самых популярных в мире блогеров PewDiePie (настоящее имя — Феликс Чельберг), год назад эмигрировавший в Японию, назвал недостаток страны. В видео на своем YouTube-канале он признался, что в Стране восходящего солнца ему не нравится обилие правил.

«В Японии так много правил. Я испытываю смешанные чувства, когда жалуюсь на это, потому что множество причин, по которым в Японии так здорово, можно объяснить существованием правил. Ну, знаете, поезда всегда приходят вовремя, (...) улицы всегда чистые, люди не кричат на публике и так далее», — рассудил Чельберг.

Вместе с тем, по словам блогера, в стране существуют правила, которые ему сложно понять. В частности, PewDiePie рассказал, что из-за коронавирусных ограничений ему не разрешено более двух часов присутствовать в родильной палате вместе с женой. «Чем дольше я здесь нахожусь, тем чаще я натыкаюсь на подобные правила, которые, по крайней мере, лично мне кажутся странными», — заявил он.

PewDiePie рассказал о переезде в Японию в мае 2022 года. Перед этим он со своей женой Марцией купил дом в Токио. До эмиграции они жили в Англии.

Ранее Феликс Чельберг раскрыл секрет успеха на YouTube. По словам блогера, отношения на расстоянии с будущей женой и желание приехать к ней мотивировали его активнее зарабатывать на видеохостинге.

Что думаешь? Оцени!
    Маргарита Щигарева
    Обсудить
    Последние новости
    Путин оценил шансы ВСУ на прорыв на Времевском выступе
    Путин анонсировал резкое увеличение МРОТ в 2024 году
    СБУ задержала бывшего замминистра обороны Украины
    Военный эксперт усомнился в возможности ВСУ использовать шведские истребители
    Раскрыта связь между весенней аллергией и изменением климата
    На мужа задержанной звезды «Беспринципных» завели два уголовных дела
    Блогерша показала простой способ уложить волосы в самолете без фена
    Стало известно будущее Ничушкина в «Колорадо» после «инцидента с алкоголем»
    Путин назвал вредным потолок цен на российскую нефть
    Путин призвал сделать российскую экономику экономикой высоких зарплат
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.