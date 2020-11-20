Самый популярный блогер в мире раскрыл секрет успеха

Самый популярный в мире YouTube-блогер Феликс Чельберг, известный в интернете под ником PewDiePie, раскрыл секрет своего успеха на платформе. Об этом он рассказал в ролике, в котором просматривал старые фотографии из Instagram.

По словам шведа, добиться популярности ему помогли отношения на расстоянии с будущей женой Марцией. В 2012 году паре пришлось временно разъехаться по разным странам: девушка на тот момент жила в Италии. Поэтому желание вернуться к ней мотивировало мужчину на то, чтобы начать активно зарабатывать на видеохостинге.

«Я действительно надеялся, что YouTube сработает и я смогу увидеть свою девушку… или мою будущую жену», — рассказал PewDiePie о том, как копил деньги на поездки за рубеж к возлюбленной.

Феликс и Марция начали встречаться в 2011 году. Они несколько лет находились в разъездах: жили то на родине Феликса в Швеции, то на родине Марции в Италии. Со временем они съехались и поселились в британском городе Брайтон. В августе 2019 года пара поженилась.

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