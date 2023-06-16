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15:01, 16 июня 2023Мир

Делегацию президента ЮАР заблокировали в самолете после прибытия в Польшу

News24: направляющуюся в Киев делегацию президента ЮАР заблокировали в самолете в Польше

Кадр: news24

Службу безопасности президента ЮАР Сирила Рамафосы вместе с журналистами заблокировали на борту самолета после их прибытия в Польшу. О произошедшем инциденте сообщает News24.

Уточняется, что польские власти не разрешили сотрудникам службы безопасности сойти с трапа. В публикации подчеркивается, что это «внесло сумятицу в оперативные планы полиции и Сил национальной обороны ЮАР».

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