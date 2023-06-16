Киев уличили в постановке воздушной тревоги к приезду африканских лидеров

Военкор Рожин предположил, что ракетный обстрел Киева был постановкой для президента ЮАР

Военкор Борис Рожин предположил, что ракетный обстрел Киева во время визита лидеров африканских стран был постановкой для ухудшения отношений России и ЮАР. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Судя по спешному заявлению, "атака на Киев" является обычной клоунской постановкой под визит президента ЮАР. Расходимся», — написал Борис Рожин.

Во время визита президента ЮАР и других африканских лидеров началась воздушная тревога, также мэр Киева сообщил о взрывах в Подольском районе столицы. Сразу же после этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия специально нанесла ракетный удар во время визита иностранных гостей.

После сообщений о взрывах воздушную тревогу отменили. Представитель президента ЮАР Сирила Рамафосы заявил, что визит в Киев проходит «хорошо, как и планировалось».

Также его сопровождают лидер Коморских Островов и председатель Африканского союза, президент Республики Конго, президент Уганды, глава Сенегала и президент Замбии. Из Киева через Польшу они поедут в Москву.