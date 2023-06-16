В Киеве прогремели взрывы после ракетного удара
Мэр Киева Кличко сообщил о взрыве в Подольском районе Киева после ракетной атаки
В Подольском районе Киева прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram.
По его словам, взрыв произошел вскоре после начала ракетной атаки на город со стороны России.
Параллельно во всех регионах Украины звучат сирены воздушной тревоги.
Накануне, 15 июня сообщалось о взрывах в Одессе и Кривом Роге. В городах работали системы ПВО, удалось ли ВС России поразить цели, неизвестно.