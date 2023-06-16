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11:43, 16 июня 2023Бывший СССР

В Киеве прогремели взрывы после ракетного удара

Мэр Киева Кличко сообщил о взрыве в Подольском районе Киева после ракетной атаки

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Подольском районе Киева прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram.

По его словам, взрыв произошел вскоре после начала ракетной атаки на город со стороны России.

Параллельно во всех регионах Украины звучат сирены воздушной тревоги.

Накануне, 15 июня сообщалось о взрывах в Одессе и Кривом Роге. В городах работали системы ПВО, удалось ли ВС России поразить цели, неизвестно.

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    Алевтина Запольская
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