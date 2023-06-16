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11:45, 16 июня 2023Бывший СССР

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу во всех регионах страны
архивное фото

архивное фото. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Власти Украины объявили воздушную тревогу во всех регионах страны, об этом сообщает онлайн-карта министерства цифровой трансформации.

Первый сигнал прозвучал в 10:32 по местному времени в подконтрольной Киеву Херсонской области. Следом предупреждение распространилось на Николаевскую, Кировоградскую и Винницкую области. В 11:36 тревога звучала уже во всех регионах страны.

На момент написания новости, согласно данным онлайн-карты, несколько взрывов прозвучали в Киеве, а также в Херсонской области.

В четверг, 15 июня, воздушную тревогу на Украине объявляли дважды. В сети появились сообщения о взрывах в Одессе.

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    Алевтина Запольская
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