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18:23, 15 июня 2023Бывший СССР

На всей территории Украины снова объявили воздушную тревогу

Власти Украины снова объявили воздушную тревогу на всей территории страны

Фото: Alina Smutko / Reuters

Воздушную тревогу снова объявили на всей территории Украины в четверг, 15 июня. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сирены начали звучать в 17:53 по местному времени в Одесской области. В 18:14 их услышали жители Киева, Киевской и Полтавской областей. Спустя две минуты предупредительные сигналы распространились по всем регионам республики.

Днем 15 июня по всей Украине действовала воздушная тревога. Уточнялось, что сирены сначала были слышны в украинской столице, Киевской, Полтавской, Волынской, Винницкой, Николаевской и других областях, а спустя четыре минуты они звучали по всей стране.

Ранее стало известно о взрывах в Одессе. Отмечалось, что в городе сработали системы противовоздушной обороны. Кроме того, детонации произошли в Кривом Роге.

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    Кристина Есикова
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