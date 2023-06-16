Африканские лидеры приедут к Путину из Киева через Польшу

Делегация африканских лидеров поедет к Путину в Санкт-Петербург из Киева через Польшу

Делегация лидеров африканских стран приедет на встречу к президенту России Владимиру Путину в Санкт-Петербург из Киева через Польшу. Об этом сообщил основатель «Браззавильского фонда» и инициатор миссии Жан-Ив Оливье, передает РИА Новости.

«Делегация поедет поездом из Киева в Польшу, затем полетят двумя государственными самолетами Сенегала и Замбии из Польши в Санкт-Петербург», — уточнил Оливье. Других подробностей пути африканских политиков он не раскрыл.

Ранее стало известно, что встреча лидеров стран Африки и Путина пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге. В ней поучаствует президент ЮАР, лидер Коморских Островов и председатель Африканского союза, президент Республики Конго, президент Уганды, глава Сенегала и президент Замбии.