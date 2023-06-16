Полицейский решил продать запчасти с изъятой машины и привлек внимание ФСБ

В Нижнем Тагиле начальник уголовного розыска в течение двух лет ездил на изъятой машине

В Нижнем Тагиле начальник уголовного розыска отдела полиции в течение двух лет ездил на изъятой машине Hyundai Santa Fe. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Автомобиль был изъят у владельца, который купил его в Нижнем Новгороде по поддельным документам. После этого машину отогнали на стоянку МВД, а в 2020 году передали под расписку одному из полицейских. Правоохранителю понравился автомобиль, после чего он стал регулярно кататься на нем по городу.

Также он снял с него несколько запчастей и решил их продать, чем привлек внимание сотрудников ФСБ. В результате стража порядка уволили из органов. Сейчас следователи проводят в отношении него проверку по статье о злоупотреблении полномочиями.