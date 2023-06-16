Телеведущий пропал при загадочных обстоятельствах

Австралийский телеведущий Мэтт Доран пропал при загадочных обстоятельствах

Ведущий австралийского канала Channel 7 Мэтт Доран пропал при загадочных обстоятельствах. Об исчезновении журналиста сообщили его коллеги, пишет Daily Mail.

По данным издания, Доран перестал выходить на связь после того, как редакция дала ему задание сделать репортаж о ДТП со свадебным автобусом на юго-востоке Австралии. Телеведущий должен был выйти в эфир утром 13 июня, но в назначенное время так и не появился на рабочем месте. Коллеги журналиста попытались связаться с ним по телефону, но не получили ответа и решили обратиться в полицию.

Впоследствии правоохранительные органы установили местонахождение ведущего. Дорана нашли в кафе, которое находилось недалеко от места ДТП.

Сразу после этого Доран взял отпуск. Причины его решения не назывались.

Ранее ведущий британского утреннего шоу Good Morning Britain Ричард Маделей объяснил свое исчезновение из эфира на две недели. Он рассказал, что попал в больницу из-за нелепого случая.