Путин назвал войной события последних девяти лет в Донбассе

Путин назвал войной применение авиации, танков и артиллерии в Донбассе последние 9 лет

События последних девяти лет в Донбассе были войной. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Выступление главы государства транслируется на портале Rutube.

«Война на Украине, юго-востоке Украины, была начата украинским режимом при поддержке спонсоров на Западе в 2014 году. (...) И она продолжалась почти девять лет», — сказал глава государства.

После этого партнеры публично отказались от мирного разрешения конфликта, напомнил Путин. «Это вынудило нас использовать вооруженные силы в попытке прекратить эту войну», — добавил он.

Помимо этого, президент России назвал ключевую задачу специальной военной операции. Такой задачей, по мнению Путина, остается денацификация Украины.