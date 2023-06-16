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16:43, 16 июня 2023Россия

Путин назвал войной события последних девяти лет в Донбассе

Путин назвал войной применение авиации, танков и артиллерии в Донбассе последние 9 лет

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

События последних девяти лет в Донбассе были войной. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Выступление главы государства транслируется на портале Rutube.

«Война на Украине, юго-востоке Украины, была начата украинским режимом при поддержке спонсоров на Западе в 2014 году. (...) И она продолжалась почти девять лет», — сказал глава государства.

После этого партнеры публично отказались от мирного разрешения конфликта, напомнил Путин. «Это вынудило нас использовать вооруженные силы в попытке прекратить эту войну», — добавил он.

Помимо этого, президент России назвал ключевую задачу специальной военной операции. Такой задачей, по мнению Путина, остается денацификация Украины.

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    Алан Босиков
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