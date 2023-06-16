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16:46, 16 июня 2023Россия

Путин назвал ключевой задачу по денацификации Украины

Президент Путин заявил, что задача по денацификации Украины является ключевой

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Поставленная Россией задача по денацификации Украины является ключевой. Об этом на Петербургском международном экономическом форме (ПМЭФ) заявил президент страны Владимир Путин, трансляция доступна на Rutube.

«У нас есть полное право считать, что поставленная нами задача денацификации Украины является одной из ключевых», — сказал глава государства.

Помимо этого, президент, рассуждая о Великой Отечественной войне заявил, что Россия является наиболее пострадавшей страной в борьбе с нацизмом.

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Путин на ПМЭФ также порассуждал о демилитаризации Украины, отметив, что скоро Вооруженные силы страны перестанут воевать своей техникой, так как останется только привезенная извне.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Никита Абрамов
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