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16:32, 16 июня 2023Россия

Путин порассуждал о демилитаризации Украины

Путин заявил, что скоро Украина перестанет использовать свою технику

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форме (ПМЭФ) заявил, что в скором времени Украина перестанет использовать свою технику. Трансляция выступления доступна на Rutube.

«Что касается демилитаризации — скоро Украина перестанет вообще использовать свою собственную технику. Ничего не остается. Все, на чем они воюют и что используют, — это все извне приносят», — пояснил глава государства.

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Ранее президент заявил, что на дальнейший ход специальной военной операции у России есть «планы разного характера», они зависят от потенциала Вооруженных сил Украины и проводимого ими наступления. При этом раскрывать планы публично он не стал.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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